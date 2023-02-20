Візит Байдена до Києва: всі подробиці і відео (оновлюється)

ПІсля приїзду президента США було оголошено повітряну тривогу.

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Вранці в понеділок центральну частину української столиці було перекрито для руху транспорту. У Мережі публікували кадри із рухом невідомого кортежу.

За інформацією джерел ТСН.ua, візит Байдена, ймовірно, дуже короткостроковий.

Президент України Володимир Зеленський привітав американського колегу: "Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців".

У Мережі з'явилися кадри, на яких Джо Байден у Києві на Михайлівській площі. Журналісти повідомляють, що Байден вшанував загиблих захисників України.

Після приїзду Байдена в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях. З двох аеродромів у Білорусі злетіли російські винищувачі.

За даними американського видання Politico, помічники Байдена напередодні досліджували, чи може президент США таємно приїхати до України. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чи є способи безпечно перетнути кордон.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував анонсований візіит до Брюсселя на зустріч з європейськими міністрами закордонних справ, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.

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