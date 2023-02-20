Білорусь висилає польських дипломатів з Гродно та Мінська: що відомо

Білоруський режим ухвалив рішення про висилку польських дипломатів із Гродно та Мінська. Йдеться про офіцера зв'язку польської прикордонної служби та двох консулів.

Про це повідомляє польське видання Onet, посилаючись на речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна.

"Офіцер зв'язку польських прикордонників покине Білорусь до вечора середи, 22 лютого. Ймовірно, буде вислано і двох польських консулів із Гродно", - підтвердив він.

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На питання про можливі дії польської влади Ясіна відповів, що про них буде повідомлено, щойно вони будуть вжиті.

Як стало відомо Onet неофіційно, зараз в уряді Польщі тривають консультації щодо можливої відповіді на рішення білоруського режиму. Не виключено, що польський уряд також ухвалить рішення про видворення білоруських дипломатів із території Республіки Польща.

"Всі варіанти на столі просто зараз", - пише видання з посиланням на неофіційні джерела.

Нагадаємо, 10 лютого Польща закрила прикордонний перехід у Бобровниках, останній діючий у Гродненській області, з метою державної безпеки.

У відповідь МЗС Білорусі оголосило про обмеження для польських перевізників. Внаслідок цих обмежень вони можуть в'їжджати до Білорусі та виїжджати через будь-які прикордонні переходи для вантажних автомобілів, але лише "на польсько-білоруській ділянці кордону". Вони не можуть використовувати прикордонні переходи Білорусі з Литвою та Латвією.

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