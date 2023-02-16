Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На кордоні з Україною загинули білоруські прикордонники: вони потонули

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
9793
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На кордоні з Україною загинули білоруські прикордонники: вони потонули

Фото: із соцмереж

Під час патрулювання місцевості у заплаві Дніпра військовослужбовці провалилися під кригу.

На кордоні з Україною загинули два білоруські прикордонники, які необачно вийшли на кригу у заплаві Дніпра.

Про це повідомляють місцеві видання з посиланням на пресслужбу Держприкордонкомітету Білорусі.

Нещасний випадок стався 15 лютого у Брагінському районі, який межує із Київщиною, на ділянці прикордонної застави “Комарин”.

Прикордонний наряд у складі лейтенанта, сержанта контрактної служби та військовослужбовця строкової служби патрулював місцевість у заплаві Дніпра. Під час обходу сержант-контрактник провалився під кригу. Його спробував врятувати лейтенант, наказавши строковику триматися подалі від небезпеки на березі.

Товщина льоду не витримала ваги двох озброєних людей у повному екіпіруванні. Обидва прикордонники пішли під воду і потонули.

Нагадаємо, військові підрозділи Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На білоруських полігонах тривають заходи з бойової підготовки військ РФ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
9793
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація