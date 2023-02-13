Медведчук виступив на білоруському ТБ: про що набрехав кум Путіна

Екснардеп та кум Путіна Віктор Медведчук 12 лютого виступив в ефірі білоруського телеканалу. В інтерв'ю пропагандистам він заявив, що в Україні "править неонацизм", а українців "залякали та погрожують репресіями".

За словами зрадника Медведчука, мільйони громадян їдуть з країни не через повномасштабну війну, а через "політику та злочинну владу Зеленського".

"...є інша Україна, інший голос, який має бути почутий і в Україні, і у світі. Який каже, що ми хочемо не лише миру, ми хочемо дружніх стосунків із Росією. Ми хочемо, щоб злочинна влада канула в Лету. І це величезна робота, яку ми розпочали і яку будемо проводити, щоб поламати те інформаційне поле, яке, як туман, сьогодні овіяло думки, свідомість українців, сповнене антиросійської істерії та побудови антиРосії в Україні", - сказав він.

Медведчук заявив, що "в основі політики Зеленського сьогодні влада, а режим озброївся політикою неонацизму".

"Сьогодні треба розвіяти міф про те, що цей неонацизм підтримується українцями. Він не підтримується 9-12 мільйонами, які покинули країну. Він не підтримується мільйонами, які перебувають в Україні, яких, на жаль, загнали під лаву, залякали, погрожують репресіями, кримінальними переслідуваннями, знущаннями та насильством. Але це все треба продемонструвати, довести, зробити, щоби неонацизм припинив існування на території України", - додав зрадник.

Затримання та обмін Віктора Медведчука

Нагадаємо, що колишнього нардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Служба безпеки України затримала 12 квітня 2022 року.

21 вересня відбувся історичний обмін полоненими. Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя. Тоді Медведчука вдалося обміняти на двісті полонених захисників України.

Під час обшуків у маєтках Медведчука та його дружини Оксани Марченко правоохоронці виявили близько 100 картин, антикварні речі, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

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