Медведчук написав статтю про Україну: згадав про війну, мир та інтереси РФ

Віктор Медведчук написав статтю про війну в Україні, в якій звинуватив колективний Захід і закликав враховувати інтереси Росії.

Екснардеп та кум Путіна Віктор Медведчук написав статтю, у якій заявив, що у розв'язаній Росією війні проти України винен Захід і Росія не вважає себе ворогом Заходу.

Стаття вийшла у пропагандистському виданні "Известия".

Так, Медведчук звинуватив Європу та США "у небажанні миру в Україні" та заявив, що світ повинен враховувати інтереси Росії.

"Тепер виходів тільки два: сповзати до світової війни і ядерного конфлікту або знову починати процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін. Але для цього потрібно політично визнати, що у Росії є інтереси, що їх необхідно враховувати в побудові нової розрядки", – пише він..

Він також закликав проросійських політиків створити в Україні "політичний рух".

Екснардеп заявив, що війна також може бути "локалізована і вирішена", а також, що "ніякого миру Україні не хочуть" і "більшість американських та європейських політиків".

Медведчука також бентежить військова допомога Україні, зокрема США.

"Ось президент США Байден відхрещується від прямої участі американських військових у конфлікті, але водночас повідомляє, що Штати поставляють туди зброю на мільярди доларів. Якщо мільярди йдуть на військові потреби України, то виходить, що українські інтереси є надзвичайно важливими для США", - пише екснардеп.

Арешт та обмін Віктора Медведчука

12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Віктора Медведчука затримали.

Після цього дружина скандального політика Оксана Марченко записала відео до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням витягнути з української в'язниці свого чоловіка.

21 вересня відбувся історичний обмін полоненими – Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". Віктора Медведчука вдалося обміняти на двісті полонених захисників України.

Правоохоронці під час обшуків у маєтках затриманого нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко виявили близько 100 картин, антикварні речі, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

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