Медведчук написал статью об Украине: вспомнил о войне, мире и интересах РФ

Виктор Медведчук написал статью о войне в Украине, в которой обвинил коллективный Запад и призвал учитывать интересы России.

Экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук написал статью, в которой заявил, что в развязанной Россией войне против Украины виноват Запад и Россия не считает себя врагом Запада.

Статья вышла в пропагандистском издании "Известия".

Медведчук обвинил Европу и США "в нежелании мира в Украине" и заявил, что мир должен учитывать интересы России.

"Теперь выходов только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, которые необходимо учитывать в построении новой разрядки", – пишет он.

Он также призвал пророссийских политиков создать в Украине "политическое движение".

Экс-нардеп заявил, что война также может быть "локализована и решена", а также, что "никакого мира Украине не хотят" и "большинство американских и европейских политиков".

Медведчука также беспокоит военная помощь Украине, в том числе США.

"Вот президент США Байден открещивается от прямого участия американских военных в конфликте, но в то же время на каждом углу сообщает, что Штаты поставляют туда оружие на миллиарды долларов. Если миллиарды идут на военные нужды Украины, то выходит, что украинские интересы необычайно важны для США", — пишет экс-нардеп.

Арест и обмен Виктора Медведчука

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктор Медведчук был задержан.

После этого жена скандального политика Оксана Марченко записала видео к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану с просьбой вытащить из украинской тюрьмы своего мужа.

21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова". Виктора Медведчука удалось обменять на двести пленных защитников Украины.

Правоохранители во время обысков в имениях задержанного нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и золотые статуэтки.

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