"Проведена спецоперация благодаря СБУ": Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Детали задержания президент пообещал сообщить позже.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже. Слава Украине!", — написал он.

Ранее советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в конце февраля Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Кроме того, как говорит советник главы МВД, Медведчук точно знал, что будет новое нападение России, и потому его жена Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь.

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