"Это один из этапов борьбы": Медведчук прокомментировал продление домашнего ареста

"Это один из этапов борьбы": Медведчук прокомментировал продление домашнего ареста

Суд оставил депутата под домашним арестом еще на два месяца.

Печерский райсуд Киева до 11 сентября продлил домашний арест депутату от "Опозиционное платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Политик назвал судебное решение несправедливым, рассказали в ТСН.Ранок 9 июля.

Сторонники Медведчука на решение суда отреагировали бурно. Выкрикивали судьи "Ганьба". Сам же депутат в зале слушания был сдержан.

"Мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы. Этот этап закончился таким решением. Решение несправедливо. Решение не учло доводы защиты. Решение построено на нарушениях уголовно-процессуального кодекса", — сказал Виктор Медведчук.

К слову, до начала заседания лидер "ОПЗЖ" надеялся на личное обязательства — что пойдет домой без электронного браслета.

Новости Украины: Печерский суд продлил домашний арест Медведчука

Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

13 мая в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели браслет.

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