Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Искали на моторных лодках: в Николаеве утонул мужчина

Искали на моторных лодках: в Николаеве утонул мужчина

Мужчина пошел купаться и пропал.

В Николаеве водолазы достали из воды тело мужчины, который утонул в Бузском лимане.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина 1992 года рождения пошел купаться и пропал в акватории Бугского лимана.

Спасатели искали мужчину на моторных лодках. Вечером тело обнаружили на расстоянии 50 метров от берега, изъяли из воды и транспортировали на берег.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Напомним, на Волыни 2-летний мальчик утонул в пруду возле собственного дома.

Новости Украины: 10-летний мальчик утонул, когда искал в реке свои тапочки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку