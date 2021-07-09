Искали на моторных лодках: в Николаеве утонул мужчина

Мужчина пошел купаться и пропал.
В Николаеве водолазы достали из воды тело мужчины, который утонул в Бузском лимане.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина 1992 года рождения пошел купаться и пропал в акватории Бугского лимана.
Спасатели искали мужчину на моторных лодках. Вечером тело обнаружили на расстоянии 50 метров от берега, изъяли из воды и транспортировали на берег.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Напомним, на Волыни 2-летний мальчик утонул в пруду возле собственного дома.