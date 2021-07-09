Сборная Украины по PES сразится за выход в четвертьфинал UEFA eEURO 2021

Сборная Украины по PES сразится за выход в четвертьфинал UEFA eEURO 2021

В разгаре финальная стадия UEFA eEURO 2021 по киберфутболу.

8 июля в 17:50 сборная Украины по PES сыграет матч за выход из группы D на финальной стадии киберфутбольного чемпионата UEFA eEURO 2021. При победе она получит место в четвертьфинале, матчи которого состоятся 10 июля.

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7 июля украинская сборная обыграла команду Израиля со счетом 6:4, но проиграла французскому коллективу со счетом 3:4. Команда Франции уже прошла в четвертьфинал. Для выхода из группы украинцам нужна еще одна победа. Противником нашей сборной станет команда, которая победит в матче, назначенном на 14:30 8 июля. В нем сразятся сборные Израиля и Италии.

10 июля в рамках UEFA eEURO 2021 состоятся матчи четвертьфинала, полуфинала и финала. На событии разыгрывают фонд в €100 тыс., из них €40 тыс. получит победитель.

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