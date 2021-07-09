Филипп Киркоров поддержал каминг-аут MELOVIN: "Поступок настоящего мужчины"

Артист не обошел своим вниманием признание коллеги.

Певец MELOVIN на этой неделе стал ньюсмейкером номер один. После своего каминг-аута на фестивале Atlas Weekend его поступок не обсуждал разве что ленивый.

А вот поддержали артиста, который первый среди украинских исполнителей признался в своей бисексуальности, далеко не все. Публично поддержку Мелу выразила Злата Огневич. К ней присоединился российский певец Филипп Киркоров.

Под видео с поцелуем MELOVIN с девушкой и парнем в Instagram Киркоров написал, что "это поступок настоящего мужчины".

"MELOVIN! Красава! Поступок настоящей личности, человека, мужчины! Неважно кто ты в постели — главное оставаться мужиком по жизни! Честным! Верным! Достойным!" — отметил Киркоров.

instagram.com/melovin_official

Напомним, что на днях MELOVIN сделал каминг-аут. Он сначала поцеловал девушку, а потом парня и со сцены Atlas Weekend признался, что бисексуал. Позже артист прокомментировал свой поступок.

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