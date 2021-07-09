Семь квадратных сантиметров: крошечный рисунок да Винчи продали за 12 млн долларов

Семь квадратных сантиметров: крошечный рисунок да Винчи продали за 12 млн долларов

Изображение головы медведя выполнено в технике "серебряная игла".

Крошечный рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за более 12 млн долларов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июля.

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Изображение головы медведя выполнено в технике "серебряная игла" — по названию инструмента, которым делали рисунок. Сначала такие изображения имеют голубовато-серый цвет, но с годами окисляются и приобретают яркого оттенка.

Этюд Да Винчи миниатюрный. Его размеры примерно 7 квадратных сантиметров. Впрочем, сумма, которую за него выручили, рекордное для рисунков итальянского мастера эпохи Возрождения. В частных коллекциях пока осталось восемь уцелевших рисунков Леонардо да Винчи — это один из них.

Новости мира: рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за более чем 12 миллионов долларов

Как сообщалось, итальянские полицейские нашли украденную 500-летнюю копию картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Она была спрятана в одной из квартир в Неаполе. Квартира, в которой найдено произведение искусства, ранее входившая в собрание местного музея, принадлежит 36-летнему ранее судимому гражданину — он задержан. "Спаситель мира" учеников Леонардо был написан на рубеже XV-XVI веков. Всего в мире известно около 20 работ на тот же сюжет.

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