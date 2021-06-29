В Греции нашли картину Пикассо, похищенную девять лет назад

В Греции нашли картину Пикассо, похищенную девять лет назад

"Голову женщины" вместе с еще двумя картинами похитили из Афинской национальной галереи в 2012 году.

В Греции нашли картину "Голова женщины" Пабло Пикассо и полотно "Мельница" Питера Мондриана, похищенные из Афинской национальной галереи девять лет назад.

Об этом со ссылкой на полицию Афин в понедельник, 28 июня, сообщает ВВС.

Отмечается, что оба произведения вместе с еще одной картиной были сорваны с рам во время тщательно продуманного ограбления в 2012 году.

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По неофициальным данным, после находки правоохранители арестовали гражданина Греции. Несколько месяцев назад греческая полиция заявляла, что произведения искусства все еще могут находиться на территории страны.

Пикассо подарил галерее "Голову женщины" в 1949 году, в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Художник написал картину десятью годами ранее.

Ранее в Нью-Йорке на торгах аукциона Christie's, которые продолжались 19 минут, картину испанского художника Пабло Пикассо продали за 103,4 миллиона долларов США.

Новости мира: картину Пабло Пикассо продали на аукционе за 103 миллиона долларов

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