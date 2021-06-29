У Греції знайшли картину Пікассо, викрадену дев'ять років тому

У Греції знайшли картину Пікассо, викрадену дев'ять років тому

"Голову жінки" разом з іще двома картинами викрали з Афінської національної галереї у 2012 році.

У Греції знайшли картину "Голова жінки" Пабло Пікассо і полотно "Вітряк" Пітера Мондріана, викрадені з Афінської національної галереї дев'ять років тому.

Про це із посиланням на поліцію Афін у понеділок, 28 червня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що обидва твори разом з іще однією картиною були зірвані з рам під час ретельно продуманого пограбування в 2012 році.

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За неофіційними даними, після знахідки правоохоронці заарештували громадянина Греції. Кілька місяців тому грецька поліція заявляла, що твори мистецтва все ще можуть перебувати на території країни.

Пікассо подарував галереї "Голову жінки" в 1949 році, на знак визнання грецького опору нацистській Німеччині. Художник написав картину десятьма роками раніше.

Раніше у Нью-Йорку на торгах аукціону Christie's, які тривали 19 хвилин, картину іспанського художника Пабло Пікассо продали за 103,4 мільйони доларів США.

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