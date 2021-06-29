Американських військових у Сирії обстріляли ракетами: що відомо

Днем раніше США завдали авіаударів по проіранських ополченцях у Сирії та Іраку.
По американських військових у Сирії в понеділок, 28 червня, завдали ракетних ударів. У відповідь США відкрили контрбатарейний артилерійський вогонь.
Про це представник коаліції США Вейн Маротта повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Приблизно о 19:44 за місцевим часом американські війська в Сирії були атаковані декількома ракетами. Поранених немає і збитки оцінюються", - розповів він.
За словами Маротти, Збройні сили США з метою самооборони відкрили контрбатарейний артилерійський обстріл по позиціях запуску ракет.
Як пише CNN, сирійські ракети впали на військову базу США на сході Сирії. Припускають, що атака відбулася з боку підтримуваних Іраном ополченців неподалік від Дейр-ез-Зора.
Обстріл відбувся через день після того, як повітряні сили США за вказівкою Джо Байдена завдали авіаударів по двох оперативних та збройових базах в Сирії і одній в Іраку, які використовують підтримувані Іраном ополченці.
Сирійське агентство SANA повідомило, що внаслідок авіаударів США у прикордонній з Іраком провінції Сирії Дейр-ез-Зор загинула дитина, троє мирних жителів отримали поранення.