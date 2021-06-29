Американських військових у Сирії обстріляли ракетами: що відомо

Американських військових у Сирії обстріляли ракетами: що відомо

Днем раніше США завдали авіаударів по проіранських ополченцях у Сирії та Іраку.

По американських військових у Сирії в понеділок, 28 червня, завдали ракетних ударів. У відповідь США відкрили контрбатарейний артилерійський вогонь.

Про це представник коаліції США Вейн Маротта повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Приблизно о 19:44 за місцевим часом американські війська в Сирії були атаковані декількома ракетами. Поранених немає і збитки оцінюються", - розповів він.

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За словами Маротти, Збройні сили США з метою самооборони відкрили контрбатарейний артилерійський обстріл по позиціях запуску ракет.

Як пише CNN, сирійські ракети впали на військову базу США на сході Сирії. Припускають, що атака відбулася з боку підтримуваних Іраном ополченців неподалік від Дейр-ез-Зора.

Обстріл відбувся через день після того, як повітряні сили США за вказівкою Джо Байдена завдали авіаударів по двох оперативних та збройових базах в Сирії і одній в Іраку, які використовують підтримувані Іраном ополченці.

Сирійське агентство SANA повідомило, що внаслідок авіаударів США у прикордонній з Іраком провінції Сирії Дейр-ез-Зор загинула дитина, троє мирних жителів отримали поранення.

Також читайте Після авіаударів США у Сирії заявили про загибель дитини Перша військова акція за вказівкою президента Джо Байдена відбулася в лютому. Тоді американські військові нанесли авіаудар по території на сирійсько-іракському кордоні, яку використовують підтримувані Іраном шиїтські ополченці, зокрема "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада". За даними журналіста-розслідувача газети The New York Times Крістіана Тріберта, сім бомб, обладнаних комплектом JDAM, були скинуті винищувачами F-15E ВПС США в напрямку неофіційного КПП. Тоді Байден пояснив здійснення авіаударів по об'єктах проіранських ополченців в Сирії необхідністю захистити американських військових і сили коаліції в Іраку від нових атак. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber. Новини світу: Башар Асад вчетверте переміг на виборах президента Сирії

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