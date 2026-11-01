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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Помер учасник російського "Любе" — улюбленого гурту Путіна

Колектив активно підтримував війну в Україні та загарбницькі дії російської влади.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Гурт "Любе"

Гурт "Любе" / © фото з соцмереж

Помер учасник улюбленого російського гурту кремлівського диктатора путіна "Любе" — бек-вокаліст Олексій Тарасов.

Про смерть музиканта повідомив одіозний колектив. Бек-вокаліста не стало 30 жовтня. Він помер у віці 64 років.

Тим часом російські пропагандисти розкрили причину його смерті. Зазначається, що Олексій Тарасов помер від онкологічного захворювання, а саме злоякісної пухлини гортані. Окрім того, у бек-вокаліста також поширився рак на кишківник. Від літа артист припинив брати участь у концертах колективу, оскільки здоров’я не дозволяло йому це робити.

Олексій Тарасов / © Фото з відкритих джерел

Олексій Тарасов / © Фото з відкритих джерел

До слова, сам Олексій Тарасов не робив публічних заяв щодо війни в Україні. Проте колектив «Любе», учасником якого він був, активно підтримував повномасштабне вторгнення Росії та загарбницькі дії російської влади. Також гурт брав участь у пропагандистських концертах та виступав для окупантів. Тим часом Олексій Тарасов був невід’ємною частиною колективу, тож, вочевидь, підтримував всі ці дії.

До речі, гурт «Любе» славиться й тим, що є улюбленим путіна. Мовляв, кремлівському диктатору до вподоби патріотична творчість музикантів. За тісну взаємодію з Кремлем і підтримку війни в Україні колектив перебуває під санкціями Європейського Союзу, Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського актора Єфима Старцева, який знімався в серіалу «Ментівські війни». Артист вирішив стати окупантом, але поплатився за це життям.

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