США завдали авіаударів по проіранських ополченцях в Сирії та Іраку: що відомо

США завдали авіаударів по проіранських ополченцях в Сирії та Іраку: що відомо

Байден віддав відповідний наказ увечері в неділю, 27 червня.

Повітряні сили США завдали авіаударів по територіях в Сирії та Іраку, які використовують підтримувані Іраном ополченці.

Про це із посиланням на речника американського Міністерства оборони Джона Кірбі повідомляє CNN.

Зазначається, що президент США Джо Байден віддав відповідний наказ увечері в неділю, 27 червня.

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"Цілі були обрані тому, що ці об'єкти використовуються підтримуваними Іраном ополченцями, які беруть участь в атаках безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на персонал і об'єкти США в Іраку", - заявив Кірбі.

За його словами, американські військові завдали ударів у бік двох оперативних та збройових баз в Сирії і однієї в Іраку, усі вони розташовані "недалеко від кордону між цими країнами".

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що він буде діяти для захисту персоналу США. З огляду на серію атак підтримуваних Іраном угруповань, спрямованих на інтереси США в Іраку, президент розпорядився про подальші воєнні дії, щоб перешкодити і стримати такі атаки", - додав представник Пентагону.

Нагадаємо, що перша військова акція за вказівкою президента Джо Байдена відбулася в лютому. Тоді американські військові нанесли авіаудар по території на сирійсько-іракському кордоні, яку використовують підтримувані Іраном шиїтські ополченці, зокрема "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада".

За даними журналіста-розслідувача газети The New York Times Крістіана Тріберта, сім бомб, обладнаних комплектом JDAM, були скинуті винищувачами F-15E ВПС США в напрямку неофіційного КПП.

Тоді Байден пояснив здійснення авіаударів по об'єктах проіранських ополченців в Сирії необхідністю захистити американських військових і сили коаліції в Іраку від нових атак.

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