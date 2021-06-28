Тендітна Вікторія Булітко у квітчастому купальнику захопила стрункістю

Зірка опублікувала фото з відпочинку.

Акторка "Дизель-шоу" та учасниця "Танців з зірками" Вікторія Булітко поринула у спогади і пригадала свій відпочинок.

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, зроблене на пляжі під час її нещодавньої відпустки.

На світлині мініатюрна Вікторія позує у узбережжі у квітчастому купальнику, хизуючись своєю стрункістю.

instagram.com/bulitka

"Начебто зовсім нещодавно була на морі! Цілих 10 днів відпустки. Але так хочеться ще і ще. Я б взагалі жила десь на березі якогось моря або океану. Там, де завжди тепло. Я - мерзляк по своїй натурі. Тому ті бабульки, які дивували мене в дитинстві тим, що влітку сиділи біля своїх під'їздів в теплих пальто, колготах і хустках, це, виявляється, - я в старості. І щоб уникнути того, що в дитинстві мене бентежило в такій картині, мені треба провести гідну старість десь в теплій країні. Ще не вибрала яку, тому як я не так то багато подорожувала", - зазначила акторка.

Шанувальники оцінили знімок зірки, відзначивши красу її фігури.

Красунька наша!

Стройняшка!

Гарнюня!

Нагадаємо, не так давно Вікторія Булітко зізналась, що була жертвою знущань у школі. Акторка пригадала, що зазнала знущань у день, коли прийшла на уроки в подарованій мамою модній спідниці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання