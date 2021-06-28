Хрупкая Виктория Булитко в цветастом купальнике восхитила стройностью

Звезда опубликовала фото с отдыха.

Актриса "Дизель-шоу" и участница "Танців з зірками" Виктория Булитко погрузилась в воспоминания и вспомнила свой отдых.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное на пляже во время ее недавнего отпуска.

На фотографии миниатюрная Виктория позирует на побережье в цветастом купальнике, щеголяя своей стройностью.

instagram.com/bulitka

"Вроде бы совсем недавно была на море! Целых 10 дней отпуска. Но так хочется еще и еще. Я бы вообще жила где-то на берегу какого-то моря или океана. Там, где всегда тепло. Я — мерзляк по своей натуре. Поэтому те бабульки, которые удивляли меня в детстве тем, что летом сидели у своих подъездов в теплых пальто, колготках и платках, это, оказывается, — я в старости. и чтобы избежать того, что в детстве меня смущало в такой картине, мне надо провести достойную старость где в теплой стране. Еще не выбрала которую, потому как я не так то много путешествовала ", — отметила актриса.

Поклонники оценили снимок звезды, отметив красоту ее фигуры.

Милашка наша!

Стройняшка!

Красотка!

Напомним, не так давно Виктория Булитко призналась, что была жертвой издевательств в школе. Актриса вспомнила, подвергшейся издевательствам в день, когда пришла на уроки в подаренной мамой модной юбки.

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