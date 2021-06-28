Після авіаударів США у Сирії заявили про загибель дитини

Після авіаударів США у Сирії заявили про загибель дитини

Також повідомляється про завдану матеріальну шкоду.

Внаслідок авіаударів США у прикордонній з Іраком провінції Сирії Дейр-ез-Зор загинула дитина, троє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє сирійське агентство SANA.

Зазначається, що обстріл відбувся близько першої години ночі за місцевим часом недалеко від сирійсько-іракського кордону в сільській місцевості.

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Окрім жертв і постраждалих журналісти також повідомляють про завдану матеріальну шкоду.

Нагадаємо, що повітряні сили США завдали авіаударів по територіях в Сирії та Іраку, які використовують підтримувані Іраном ополченці. Відповідний наказ увечері в неділю, 27 червня, віддав американський президент Джо Байден.

Як повідомили у Пентагоні, американські військові завдали ударів у бік двох оперативних та збройових баз в Сирії і однієї в Іраку, усі вони розташовані "недалеко від кордону між цими країнами".

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Перша військова акція за вказівкою президента Джо Байдена відбулася в лютому. Тоді американські військові нанесли авіаудар по території на сирійсько-іракському кордоні, яку використовують підтримувані Іраном шиїтські ополченці, зокрема "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада".

За даними журналіста-розслідувача газети The New York Times Крістіана Тріберта, сім бомб, обладнаних комплектом JDAM, були скинуті винищувачами F-15E ВПС США в напрямку неофіційного КПП.

Тоді Байден пояснив здійснення авіаударів по об'єктах проіранських ополченців в Сирії необхідністю захистити американських військових і сили коаліції в Іраку від нових атак.

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