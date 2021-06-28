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Оля Полякова у мінібікіні еротично позувала на газоні

Оля Полякова у мінібікіні еротично позувала на газоні

instagram.com/polyakovamusic

Співачка поділилася серією пікантних фото.

Популярна українська співачка Оля Полякова розбурхала уяву фанів новими палкими знімками.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію пікантних фото, зроблених на зеленому газоні.

На знімках артистка у червоному бікіні та чорній бейсболці зображена у різноманітних еротичних позах, демонструючи вигини своєї фігури з різних ракурсів.

© instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic

 "Тижматір і в увашомувіці на вихід", - зазначила знаменитість під фото, натякаючи на хейт підписників.

© instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic

Шанувальники оцінили відверті фото артситки відзначаючи, що вона має розкішний вигляд.

© instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic
  • Господи! Бувають же такі худесенькі. Заздрю!
  • Неймовірно красива жінка
  • Богиня! Неймовірна просто!

Нагадаємо, не так давно  Оля Полякова у лосинах грайливо випнула пружні сіднички. Артистка показала, як займалася спортом.