Оля Полякова у мінібікіні еротично позувала на газоні

Співачка поділилася серією пікантних фото.
Популярна українська співачка Оля Полякова розбурхала уяву фанів новими палкими знімками.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію пікантних фото, зроблених на зеленому газоні.
На знімках артистка у червоному бікіні та чорній бейсболці зображена у різноманітних еротичних позах, демонструючи вигини своєї фігури з різних ракурсів.
"Тижматір і в увашомувіці на вихід", - зазначила знаменитість під фото, натякаючи на хейт підписників.
Шанувальники оцінили відверті фото артситки відзначаючи, що вона має розкішний вигляд.
- Господи! Бувають же такі худесенькі. Заздрю!
- Неймовірно красива жінка
- Богиня! Неймовірна просто!
Нагадаємо, не так давно Оля Полякова у лосинах грайливо випнула пружні сіднички. Артистка показала, як займалася спортом.