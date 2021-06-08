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Оля Полякова у лосинах грайливо випнула пружні сіднички

Оля Полякова у лосинах грайливо випнула пружні сіднички

instagram.com/polyakovamusic

Артистка показала, як займалася спортом.

Відома українська співачка Оля Полякова, яка останнім часом рідко публікує пікантні фото, нарешті потішила фоловерів спокусливим контентом.

Так, у своєму Instagram артистка показала світлину, яку зробила під час тренування на Оболонській набережній. На фотографії зірка постала у білій футболці та обтислих лосинах. Виконавиця грайливо випнула пружні сіднички.

© instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic

"Спорт за розкладом! А у вас?" – написала знаменитість.

Шанувальники оцінили і старання кумирки, і її фігуру в коментарях.

  • Неймовірно красива дівчинка, любляча матуся 2 донечок! Браво!
  • Ну до чого ж гарна
  • Ви, Олю, чудова мотиваторка!
  • Вау, Олю, вогонь

Нагадаємо, раніше Оля Полякова пригадала, як з неї знущалися дівчата в дитинстві. Одного разу через хейт майбутня артистка втекла із дитячого табору.