Оля Полякова у лосинах грайливо випнула пружні сіднички

Артистка показала, як займалася спортом.
Відома українська співачка Оля Полякова, яка останнім часом рідко публікує пікантні фото, нарешті потішила фоловерів спокусливим контентом.
Так, у своєму Instagram артистка показала світлину, яку зробила під час тренування на Оболонській набережній. На фотографії зірка постала у білій футболці та обтислих лосинах. Виконавиця грайливо випнула пружні сіднички.
"Спорт за розкладом! А у вас?" – написала знаменитість.
Шанувальники оцінили і старання кумирки, і її фігуру в коментарях.
- Неймовірно красива дівчинка, любляча матуся 2 донечок! Браво!
- Ну до чого ж гарна
- Ви, Олю, чудова мотиваторка!
- Вау, Олю, вогонь
Нагадаємо, раніше Оля Полякова пригадала, як з неї знущалися дівчата в дитинстві. Одного разу через хейт майбутня артистка втекла із дитячого табору.