Оля Полякова в мини-бикини эротично позировала на газоне

Певица поделилась серией пикантных фото.
Популярная украинская певица Оля Полякова взбудоражила воображение фанатов новыми горячими снимками.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию пикантных фото, сделанных на зеленом газоне.
На снимках артистка в красном бикини и черной бейсболке изображена в различных эротических позах, демонстрируя изгибы своей фигуры с разных ракурсов.
"Тыжематьей и в вашемвозрасте на выход", — отметила знаменитость под фото, намекая на хейт подписчиков.
Поклонники оценили откровенные фото артситкы отмечая, что она выглядит роскошно.
- Господи! Бывают же такие худюсенькие. Завидую!
- Невероятно красивая женщина
- Богиня! Невероятная росто!
Напомним, не так давно Оля Полякова в лосинах игриво выпятила упругие ягодицы. Артистка показала, как занималась спортом.