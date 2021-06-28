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Оля Полякова в мини-бикини эротично позировала на газоне

Оля Полякова в мини-бикини эротично позировала на газоне

instagram.com/polyakovamusic

Певица поделилась серией пикантных фото.

Популярная украинская певица Оля Полякова взбудоражила воображение фанатов новыми горячими снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию пикантных фото, сделанных на зеленом газоне.

На снимках артистка в красном бикини и черной бейсболке изображена в различных эротических позах, демонстрируя изгибы своей фигуры с разных ракурсов.

© instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic

"Тыжематьей и в вашемвозрасте на выход", — отметила знаменитость под фото, намекая на хейт подписчиков.

© instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic

Поклонники оценили откровенные фото артситкы отмечая, что она выглядит роскошно.

© instagram.com/polyakovamusic
instagram.com/polyakovamusic
  • Господи! Бывают же такие худюсенькие. Завидую!
  • Невероятно красивая женщина
  • Богиня! Невероятная росто!

Напомним, не так давно Оля Полякова в лосинах игриво выпятила упругие ягодицы. Артистка показала, как занималась спортом.