После авиаударов США в Сирии заявили о гибели ребенка

После авиаударов США в Сирии заявили о гибели ребенка

Также сообщается о причиненном материальном ущербе.

В результате авиаударов США в пограничной с Ираком провинции Сирии Дейр-эз-Зор погиб ребенок, трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Отмечается, что обстрел произошел около часа ночи по местному времени недалеко от сирийско-иракской границы в сельской местности.

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Кроме жертв и пострадавших журналисты также сообщают о причиненном материальном ущербе.

Напомним, что воздушные силы США нанесли авиаудары по территориям в Сирии и Ираке, которые используют поддерживаемые Ираном ополченцы. Соответствующий приказ вечером в воскресенье, 27 июня, отдал американский президент Джо Байден.

Как сообщили в Пентагоне, американские военные нанесли удары в сторону двух оперативных и оружейных баз в Сирии и одной в Ираке, все они расположены "недалеко от границы между этими странами".

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Первая военная акция по указанию президента Джо Байдена состоялась в феврале. Тогда американские военные нанесли авиаудар по территории на сирийско-иракской границе, которую используют поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы, в частности "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".

По данным журналиста-расследователя газеты The New York Times Кристиана Триберта, семь бомб, оборудованных комплектом JDAM, были сброшены истребителями F-15E ВВС США в направлении неофициального КПП.

Тогда Байден пояснил осуществление авиаударов по объектам проиранских ополченцев в Сирии необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

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