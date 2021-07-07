MELOVIN о своем каминг-ауте: "Главное, когда встает просто так"

MELOVIN о своем каминг-ауте: "Главное, когда встает просто так"

Артист прокомментировал свое откровение.

Украинский певец MELOVIN, который на днях сделал каминг-аут со сцены фестиваля Atlas Weekend, выступил на втором дне музыкального мероприятия.

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Во время концерта исполнитель снова заговорил о своем поступке и повторил то, что он бисексуал. На этот раз артист выглядел уверенным и счастливым.

"Вчера у нас был такой небольшой каминг-аут. Спасибо за ЛГБТ-флаг. Называется, признался всему миру, что все же бисексуал. Бисексуальность — не порок. Главное — это любовь, главное — это когда бегут мурашки по телу. Главное, это когда встает просто так", — сказал MELOVIN.

Напомним, что во время своего выступления на первом дне фестиваля Atlas Weekend певец MELOVIN шокировал всех, сначала поцеловав девушку, а потом — парня. Таким образом артист признался в своей бисексульности. Отметим, что канал М1, который вел прямую трансляцию фестиваля, поцелуй исполнителя не показал.

Позже гендиректор M1 объяснил, почему в эфире не показали поцелуй MELOVIN с мужчиной. Сергей Перцев отметил, что обвинения в цензуре оскорбительные.

Между тем из знаменитостей публично MELOVIN поддержала певица Злата Огневич. Она призналась, что гордится смелостью коллеги заявить о своей ориентации.

А вот рэпер и продюсер Потап своеобразно отреагировал на признание MELOVIN. На втором дне Atlas Weekend Потап выступал со своей группой MOZGI, а в определенный момент на сцене слился в поцелуе с Позитивом, чем потролил MELOVIN.

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