MELOVIN заранее планировал ЛГБТ-перформанс и устроил поиск мужчин

Это не было спонтанное решение.

Украинский певец MELOVIN, который совершил каминг-аут и признался, что он бисексуал, заранее планировал перформанс на Atlas Weekend.

Это не было спонтанное решение. Так, артист готовился и совместно с UKRAINE PRIDE организовал поиск мужчин и женщин, которые согласились бы публично поцеловаться с артистом. Об этом говорится на странице сообщества в Instagram.

"На днях вы видели, что мы искали раскованных девушек и парней для ЛГБТ-перформанса известного артиста. Известный артист — MELOVIN решил сделать свой квир-каминг-аут на сцене Atlas Weekend, трансляцию которого вел М1. В задумке MELOVIN целует сначала девушку, а затем парня, каким был @laslo_ve. Телеканал вырезал все сцены, где целуются парни и оставил только поцелуй MELOVIN с девушкой-моделью", — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи оставили кучу гневных сообщений о том, что пикантный фрагмент вырезали из эфира.

Это неуважение к артисту и его выбора

Испугались, что кучка людей испугается поцелуйчики 3-секундного

Позор

Заметим, со своей стороны, гендиректор M1 объяснил, почему в эфире не показали поцелуй MELOVIN с мужем. Сергей Перцев отметил, что обвинения в цензуре оскорбительные.

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