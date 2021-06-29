Пейдж, Суинтон и Ловато: звезды, которые недавно признались в нетрадиционной ориентации

Среди звезд шоу-биза немало представителей ЛГБТ-сообщества.

Весь июнь в мире считается месяцем Прайда.

В этот период представители и активисты ЛГБТ-сообщества проводят марши, везде пестрят радужные флаги, а некоторые наконец-то решается рассказать о своей сексуальной ориентации. Так, к примеру на днях голливудская актриса Меган Фокс призналась, что она бисексуалка более 20 лет.

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Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые недавно признались миру о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Тильда Суинтон

Associated Press

Известная британская актриса Тильда Суинтон недавно призналась, что она квир — человек, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности. Однако несмотря на то, что 60-летняя знаменитость не может идентифицировать, кем она раньше была: мальчиком или девочкой, она уже на протяжении 16 лет находится в отношениях с художником Сандро Коппом. Также у звезды есть 23-летние дети от ее бывшего возлюбленного, художника и драматурга Джона Патрика Бирна: сын Ксавье и дочь Онор.

Эллиот Пейдж

instagram.com/elliotpage

В начале декабря в прошлом году голливудская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут. Звезда фильмов "Джуно", "Начало" и "Люди Икс" сменила пол и стала Эллиотом. Трансгендер сделал мастэктомию — удалил молочные железы и показал, как выглядит его тело. В январе в 2021-го Эллиот официально развелся со своей партнершей, танцовщицей Эммой Портнер.

Бен Олдридж

Getty Images

Во время прошлогоднего месяца Прайда английский актер Бен Олдридж, известный по роли Говнюка в популярном сериале "Дрянь", признался, что он нетрадиционной сексуальной ориентации.

Деми Ловато

Getty Images

В мае американская певица Деми Ловато осуществила каминг-аут и заявила, что она квир. Звезда заявила, что она небинарное лицо и попросила использовать для нее местоимения "они/их". К решению не относить себя ни к мужскому, ни к женскому полу, 28-летняя знаменитость шла полтора года после самоанализа.

Lil Nas X

Getty Images

Уже два года не скрывает ориентации популярный американский рэпер Lil Nas X. Артист заявил, что он гей. А на днях звезда ошеломил страстным поцелуем с мужчиной на премии BET Awards-2021.

Амандла Стенберг

Getty Images

Американская актриса Амандла Стенберг, которая известна по роли Рут в фильме "Голодные игры", — лесбиянка. Впервые о своей ориентации знаменитость заявила в 2016 году, тогда она причислила себя к бисексуальности. Позже Амандла сказала, что является скорее пансексуалом. Впрочем, в 2018-м она с гордостью заявила, что любит женщин.

Кевин Спейси

Associated Press

Лишь 4 года назад скандальный актер и кинорежиссер Кевин Спейси признался, что он гомосексуал. В 58 лет знаменитость рассказал, что имел отношения и с мужчинами, и с женщинами. И, наконец, решил выбрать путь "мужчины-гея".

Пэрис Джексон

Associated Press

Призналась в отношениях с женщинами и дочь Майкла Джексона — Пэрис. По словам девушки, ее звездный отец знал о ее сексуальных предпочтениях, однако не осуждал и относился к этому с пониманием. В момент признания бисексуалка встречалась с рок-музыкантом Габриэлем Гленном.

Заметим, среди известных представителей ЛГБТ-сообщества, которые уже давно призналась о своих сексуальных предпочтениях, такие звезды: Сара Полсон, Иен Маккелен, Элтон Джон, Кара Делевинь, Джим Парсонс, Меган Фокс, Рики Мартин, Синтия Никсон, Джоди Фостер, Кристен Стюарт и Сэм Смит.

Напомним, не так давно американский "Холостяк" признался, что он гей. Колтон Андервуд поделился, что долгое время ненавидел себя.

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