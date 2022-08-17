Официально жених и невеста: Саша Бо вместе с бойфрендом подали заявление в ЗАГС

Блогерша Саша Бо во второй раз выходит замуж.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Саша вместе с бойфрендом, стоматологом Платоном Тарнавским, подали документы в ЗАГС.

Саша Бо и Платон Тарнавский / Фото: instagram.com/sashaabo

"Официально жених и невеста. Рядом с ним я просто маленькая беззаботная девочка. Хочу уже дождаться сентября, чтобы рассказать вам больше", — заинтриговала блогерша.

Саша Бо и Платон Тарнавский / Фото: instagram.com/sashaabo

К слову, несколько дней назад влюбленным не удалось этого сделать, потому что браки не регистрировали. Но сегодня, 17 августа, Платон и Саша официально стали женихом и невестой.

Отметим, о том, что Саша Бо во второй раз выходит замуж, стало известно еще в апреле этого года. Избранником знаменитости стал ее бывший одногруппник Платон Тарнавский. Он сделал предложение блогерше относительно давно, но она долгое время не решалась об этом рассказать из-за войны в Украине.

Саша Бо с женихом / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, Саша Бо в течение шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью этого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

А блогерша тем временем не скучала в одиночестве. Через несколько месяцев после развода знаменитость уже объявила о новых отношениях.

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