оккупанты не смогли улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.
На Краматорском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 августа.
Враг нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.
"Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое", — сообщает командование.
Напомним, что кафиры получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Беларуси.
Читайте также: