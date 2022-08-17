оккупанты не смогли улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Краматорском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 августа.

Враг нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

"Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое", — сообщает командование.

Напомним, что кафиры получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Беларуси.

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