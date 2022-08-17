Украина контролирует 45% территории Донецкой области — ОВА

По словам главы ОВА, бои идут за каждый метр нашей земли.

Российские оккупанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВО Павел Кириленко в интервью УНИАН.

"Враг надеялся, что Луганщина будет захвачена на 9 мая, а Донетчина где-то в июне. И, напомню, что о поставках высокоточного оружия в мае еще речь не шла. В том, что россияне не смогли реализовать свои планы, есть много составляющих. Прежде всего, это устойчивость и профессионализм Вооруженных сил Украины. Фактически, бои идут – без преувеличения! – за каждый метр нашей земли", – отметил он.

По словам Кириленко, ВСУ и украинские власти контролируют 45% территории области.

Напомним, что из Донецкой области выехало уже 75% мирных жителей.

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