Україна контролює 45% території Донеччини - ОВА

За словами голови ОВА, бої йдуть за кожен метр нашої землі.
Російські окупанти сподівалися до червня захопити всю Донецьку область, проте і досі Україна котролює 45% території області.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в інтерв'ю УНІАН.
"Ворог сподівався, що Луганщина буде захоплена на 9 травня, а Донеччина десь у червні. І, нагадаю, що про постачання високоточної зброї у травні ще навіть не йшлося. В тому, що росіяни не змогли реалізувати своїх планів, є багато складових. Передусім, це стійкість і професіоналізм Збройних сил України. Фактично, бої йдуть – без перебільшення! – за кожен метр нашої землі", – зазначив він.
За словами Кириленка, ЗСУ і українська влада контролюють 45% території області.
Нагадаємо, що з Донеччини виїхало вже 75% мирних мешканців.
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