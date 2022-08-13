Кириленко розповів, скільки людей вивозять щодня з Донеччини

Щодоби усередньому евакуюють 500-700 осіб. Нараз найбільш напружені напрямки на території - Бахмутський, Авдіївський, Слов'янськький та Краматорський.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час інформаційного телемарафону.

За його словами, обстріли по лінії фронту постійні. Крім того, загарбники завдають ударів по населених пунктах.

"Минула доба була дуже гарячою, по місту Краматорську було завдано ракетний удар. Всього за добу 5 людей загинуло серед цивільного населення і 35 осіб по всій області діістали поранення різної ступені важкості, - сказав Кириленко.

За його словами, на певних напрямках ворог почав діяти агресивніше, але ЗСУ вживають всіх необхідних заходів, додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців. Втім, у людей буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

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