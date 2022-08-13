Іван Дорн пожертвував мільйон гривень на допомогу українцям

Зараз музикант виступає за кордоном на концертах та збирає гроші на потреби держави.

На початку літа Дорн був у турі Америкою разом із гуртами ONUKA та The Hardkiss.

Як розповів знаменитість у програмі ЖВЛ, завдяки цим вступам вдалося зібрати понад три мільйони гривень.

Також виконавець поділився, якою була атмосфера на цих концертах.

"Музика реально лікує. Це була музична терапія. Лише сумувати ніхто не хоче. Усі хочуть якось визволитися від негативних емоцій", – зазначив він.

Відвертий ексклюзив з Іваном Дорном: Чому так довго мовчав про свою родину

Нагадаємо, Іван Дорн після 2014-го року давав концерти у Росії. Тепер співак пояснив, навіщо це робив. За його словами, він ніс важливий меседж своїй аудиторії.

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