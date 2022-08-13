Агентства Fitch і S&P погіршили рейтинг України до обмеженого дефолту

Міжнародні рейтингові агентства Fitch і S&P у п'ятницю, 12 серпня, погіршили кредитні рейтинги України через відтермінуванням платежів за державним боргом на два роки.

Про це йдеться на сайті Fitch.

Нещодавно у Міністерстві фінансів заявили, що терміни погашення всіх 13 серій суверенних єврооблігацій буде продовжено на два роки.

Купонні платежі, які припадають на наступні два роки, також відстрочуються на цей період. Завдяки цьому Україна зможе зекономити майже $6 млрд протягом наступних двох років.

Fitch розглядаює це як обмін проблемного боргу і тому знижує рейтинг України до 'RD' (restricted default). А всі випуски облігацій – до 'D'. Раніше вони розміщувалися на переддефолтному рівні 'C'.

S&P визначив рейтинг України тепер як 'SD' (selective default), а євробондів – на рівні 'D'.

Агентства зможуть вважати, що Україна вийшла з дефолту тоді, коли реструктуризація комерційного боргу у іноземній валюті набуде чинності. Тоді ж і підвищать її рейтинг.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" не погасила борг і оголосила дефолт за єврооблігаціями, термін виплат держателям єврооблігацій сплив у вівторок, 26 липня.

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