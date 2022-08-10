Заговини на Успенський піст: що можна їсти та як підготуватися

Заговини - це останній день перед будь-яким постом. Вірянам дозволено вживати будь-яку їжу, навіть не пісну. Успенський піст традиційно починається 14 серпня на честь Успіння пресвятої Богородиці і закінчується через два тижні. Як підготуватися до посту - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що означають заговини перед Успенським постом

Перед будь-яким постом віряни проводять заговини - це останній день, коли церква дозволяє їсти м'ясні, рибні та молочні страви. Його виділяють спеціально, щоб правильно підготувати свої тіло і душу до обмежень в їжі.

Як підготуватися до Успенського посту

В день заговин церква не забороняє додавати до свого раціону м'ясо, молоко, рибу, яйця, сир. Однак рекомендовано зменшити їхню кількість, щоб організм швидше звикнув до рослинної їжі. Також дуже важливо у день заговин відвідати храм. Якщо немає такої можливості, обов'язково помоліться вдома.

Також намагайтеся не лихословити, не лаятися, не сваритися. Уникайте гріховних справ, подружньої близькості. Церква забороняє грати напередодні Успенського посту весілля.

Як правильно харчуватися на Успенський піст

Хоч Успенський піст і триває лише два тижні, однак до нього потрібно правильно підготуватися. Все тому, що його вважають дуже суворим та важким. В понеділок, середу та п'ятницю можна їсти лише рослинну їжу без теплового оброблення чи олії. В вівторок та четвер дозволяється додавати в свій раціон теплі страви. На вихідних також можете пити вино та додавати до їжі олію. А на велике свято Преображення Господнє (19 серпня) також церква дає дозвіл на вживання рибних страв.

Варто зазначити, що такий суворий піст не для всіх. Хворі, діти та вагітні жінки можуть його не дотримуватися. Зверніть увагу, що під час Успенського пості (як і будь-якого іншого) заборонено веселитися, розважатися, співати і грішити.