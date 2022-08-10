Заговенье на Успенский пост: что можно есть и как подготовиться

Заговенье – это последний день перед любым постом. Верующим можно употреблять любую пищу, даже не постную. Успенский пост традиционно начинается 14 августа в честь Успения Пресвятой Богородицы и заканчивается через две недели. Как подготовиться к посту – читайте в материале ТСН.ua.

Что означает заговенье перед Успенским постом

Перед любым постом верующие проводят заговенье – это последний день, когда церковь позволяет есть мясные, рыбные и молочные блюда. Его выделяют специально, чтобы правильно подготовить свои тело и душу к ограничениям в пище.

Как подготовиться к Успенскому посту

В день заговенья церковь не запрещает добавлять в свой рацион мясо, молоко, рыбу, яйца, сыр. Однако рекомендуется уменьшить их количество, чтобы организм быстрее привык к растительной пище. Также очень важно в день отрядов посетить храм. Если нет такой возможности, обязательно помолитесь дома.

Также старайтесь не злословить, не ругаться, не ссориться. Избегайте греховных дел, супружеской близости. Церковь запрещает играть в канун Успенского поста свадьбы.

Как правильно питаться на Успенский пост

Хотя Успенский пост и длится всего две недели, однако к нему нужно правильно подготовиться. Все потому, что его считают очень строгим и тяжелым. В понедельник, среду и пятницу можно есть только растительную пищу без тепловой обработки или растительного масла. Во вторник и четверг можно добавлять в свой рацион теплые блюда. На выходных можно пить вино и добавлять в пищу масло. А на большой праздник Преображения Господня (19 августа) также церковь дает разрешение на употребление рыбных блюд.

Стоит отметить, что такой суровый пост не для всех. Больные, дети и беременные женщины могут его не соблюдать. Обратите внимание, что во время Успенского поста (как и любого другого) запрещено веселиться, развлекаться, петь и грешить.