США виділяють Україні додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє Україні додаткові $4,5 млрд через механізм Світового банку.

Про це інформує Reuters.

Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США від початку повномасштабного вторгнення РФ збільшиться до $8,5 млрд.

Фінансування, узгоджене з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надходитиме до України траншами, починаючи з виплати 3 мільярдів доларів у серпні.

Ці кошти мають допомогти українському уряду підтримувати основні функції: надавати соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб

Попередні транші допомоги Україні від USAID становлять 1,3 мільярда доларів в червні та 1,7 мільярда доларів у липні.

Загалом цього року Сполучені Штати надали Україні понад 18 мільярдів доларів.

За оцінками українських чиновників, через витрати на війну та зменшення податкових надходжень країні загрожує фінансовий дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів на місяць або 2,5% довоєнного валового внутрішнього продукту. Економісти кажуть, що це збільшить річний дефіцит України до 25% ВВП порівняно з 3,5% до конфлікту.

За оцінками Світового банку, до кінця 2023 року 55% ​​українців житимуть у бідності через війну та велику кількість переміщених осіб, порівняно з 2,5% до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Пентагон оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд.

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