США выделяют Украине дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет Украине дополнительные $4,5 млрд через механизм Всемирного банка.

Об этом информирует Reuters.

Таким образом, всеобщая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ увеличится до $8,5 млрд.

Финансирование, согласованное с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет поступать в Украину траншами, начиная с выплаты 3 миллиардов долларов в августе.

Эти средства должны помочь украинскому правительству поддерживать основные функции: оказывать социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц

Предыдущие транши помощи Украине от USAID составляют 1,3 миллиарда долларов в июне и 1,7 миллиарда долларов в июле.

Всего в этом году Соединенные Штаты предоставили Украине более 18 миллиардов долларов.

По оценкам украинских чиновников, из-за расходов на войну и уменьшения налоговых поступлений стране грозит финансовый дефицит в размере 5 миллиардов долларов в месяц или 2,5% довоенного валового внутреннего продукта. Экономисты говорят, что это увеличит годовой дефицит Украины до 25% ВВП по сравнению с 3,5% конфликта.

По оценкам Всемирного банка, до конца 2023 года 55% украинцев будут жить в бедности из-за войны и большого количества перемещенных лиц по сравнению с 2,5% до начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд.

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