"Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не погасила борг і оголосила дефолт за єврооблігаціями.

Термін виплат держателям єврооблігацій сплив у вівторок, 26 липня 2022 року.

Про це йдеться у заяві акціонерної компанії.

"Раніше, 21 липня 2022 року, Кабінет міністрів України, діючи як загальні збори НАК, своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконанні правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів. На виконання вищезазначеного рішення уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями керівництво "Нафтогазу" завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення цього правочину", - йдеться у заяві компанії.

В офіційному листі до Кабміну "Нафтогаз" повідомив, що має на своїх рахунках кошти, яких достатньо для виплат за єврооблігаціями, а також описав ризики й негативні наслідки для компанії та країни, якщо станеться "жорсткий дефолт" за єврооблігаціями компанії.

Як зазначають у пресслужбі НАК, уряд не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми та відсотків.

"Таким чином, уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу. Кабмін своєю забороною на їхню виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - наголосили у НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно затвердив план скорочення споживання природного газу на 15%.

Також Європейський Союз розглядає додаткові постачання газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення постачань з Росії.

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