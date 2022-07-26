Українцям можуть не підвищити мінімальну зарплату 2023 року: в чому справа

2023 року українцям можуть не підвищити мінімальну зарплату з 6700 до 7250 гривень. Це пов’язано зі складною економічною ситуацію в Україні та негативним впливом війни на економіку.

Так, Мінфін та роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати 2023 року з 6700 до 7250 гривень. Водночас фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок 2023-го може становити 8200 грн.

Про це йдеться на сайті Федерації профспілок України.

Така позиція була озвучена під час колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік.

Мінфіну направлено пропозиції щодо збереження мінімальної заробітної плати від 1 січня 2023 року на рівні 6700 гривень з подальшим її підвищенням задля забезпечення рівня у 7250 гривень у середньому на рік.

Водночас позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків. Так, міністерство не бачить можливостей для підвищення мінімальної зарплати і пропонує 2023 року залишити її у розмірі 6700 гривень. Також запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання потребуватиме значних видатків із державного бюджету.

Слід зазначити, що роботодавці також підтримали позицію Мінфіну щодо збереження мінімальної зарплати на рівні 6700 гривень наступного року.

Водночас за інформацією Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023-го.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив умови для виплати деяким військовим 30 тисяч грн під час війни.

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