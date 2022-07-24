Кабмін змінив умови виплати деяким силовикам під час війни

Кабінет міністрів змінив умови для виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби 30 тисяч грн під час війни.

Відповідні зміни до постанови №168 Кабмін вніс 1 липня.

Так, додаткову винагороду у 30 тисяч гривень під час воєнного стану зможуть отримати ті рядові солдати та начальники Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій або тимчасової окупації та оточення. До цього надбавку могли отримати всі працівники служби, які перебували на територіях України, на яких надається допомога у межах "єПідтримки".

Також читайте Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС: відео

Постанова набрала чинності від дня оприлюднення, її почали застосовувати від 1 червня 2022 року.

Зазначимо, від початку російського вторгнення, 24 лютого, окрім основного щомісячного забезпечення, військовослужбовці та співробітники інших силових та безпекових відомств отримують додаткові виплати. 30 тисяч гривень виплачували всім військовим (крім строкової служби), а до 100 тисяч гривень надбавки на місяць виплачували бійцям, які безпосередньо брали участь у бойових зіткненнях на передовій.

Нагадаємо, чимало українських подружжжів після повномасштабного вторгнення Росії до України розлучилися. За даними соцопитування, близько 44% українців були змушені розлучитися зі своєю сім’єю через війну. Одне з головних випробувань - відстань, кажуть фахівці.

На Харківщині українські воїни ефективно знищують ворожу техніку та окупантів

Читайте також: