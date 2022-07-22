Відстань спровокувала чимало розлучень в Україні: психологи радять, як зберегти стосунки

За даними соцопитування, близько 44% українців були змушені розлучитися зі своєю сім’єю через війну. Одне з головних випробувань - відстань, кажуть ТСН фахівці.

Катерина та її чоловік Михайло були у шлюбі два роки. 25 лютого війна змусила її виїхати з Бучі. Зараз Катя у сестри в Амстердамі, а Михайло залишився в Україні.

«Не так легко, знаєте, мало того, що війна. А другий стрес - це адаптація. Дуже багато не розуміють людей цього. І виявилось, що найрідніша людина - чоловік - теж цього не зрозумів», - каже жінка.

В Амстердамі Катерина оформлювала документи переселенки, що забирало багато часу. Шукала підробіток, адже за своїм фахом – психологинею – в Нідерландах не може працювати. Там український диплом не визнають. Через місяць після переїзду стосунки почали псуватися, кожна розмова закінчувалася сваркою.

«В нього одне життя, в мене – зовсім інакше. І не було з його боку довіри. Вічно до мене якісь претензії. Розуміння не було. Я б хотіла розуміння, щоб було розуміння і підтримка», - переконує Катя.

Катерина навіть пропонувала своєму чоловікові звернутися до психолога, але він відмовився. Тож жінка зважилася на розлучення. «Я напряму сказала, кажу, знаєш, ну нам тоді потрібно, значить, завершувати стосунки», - розповідає вона.

Їхній шлюб тривав два роки, пара розлучилася. Психологи пояснюють, впоратися з емоціями під час війни, та ще й розлуки – дуже складно. «У людей такий підвищений емоційний, нервовий стан. У багатьох людей всі ті процеси, які відбуваються в душі, хочуть на когось це вилити. І починають звинувачувати партнера в тому, що це ти не так розумієш, не так відповідаєш, не так поводишся», - каже психологиня Наталя Холоденко.

Одне з найскладніших випробувань – це стосунки на відстані, кажуть фахівці. За даними соцопитування, близько 44% українців були змушені розлучитися зі своєю сім’єю через війну.

«Чоловіки, які залишаються в Україні – вони під ударом, в тому плані, що вони цікаві для вільних жінок. Немає ніяких перешкод. І жінки, які за кордоном, можуть теж до себе якусь симпатію відчути. І не тільки в цьому питання. Питання в тому, що люди починають жити однаково різним життям», - додає психологиня.

Щоб відстань не зруйнувала взаємини, психологи радять спілкуватися. Не лише на побутові теми, а згадувати найромантичніші моменти, влаштовувати суто свої челенджі.

«Я сьогодні пройду 10 тисяч кроків, а ти там присядеш 20 разів. Побажання на день, завдання на день. Щось таке вигадувати, щоб у цих стосунках були, власне, стосунки. А стосунки - це гра, дитяча гра. Тому треба погратися», - радить Наталія.

Окремо психологи виокремлюють сім’ї, де розлучення було питанням часу. І ось такий стрес, як війна, став тригером розлучення. І це, пояснюють фахівці, якраз позитивно, бо війна показала, що вам більше не по дорозі.

Читайте також:

Здорожчання долара позначиться на ціні пального і продуктів: на що чекати українцям

В Апостоловому ворог знищив усі школи і готується завдати удару по навчальному закладу у Дніпрі

На Донеччині окупанти б’ють "Градами" по будинках цивільних, але отримують відповідь від українських військових