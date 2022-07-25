Чимало ВПО в України не отримали виплат: що робити

Понад 17 мільярдів гривень держава витратила на виплати внутрішнім переселенцям, але багато ВПО скаржаться, що виплат не отримали.

Про це розповіла віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.

«3,4 мільйона українців зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Міжнародні організації з міграції дають дані – 6,2 мільйона українців, показуючи статистику з 2014-го року, а це приблизно 14 відсотків від загальної кількості населення України. Вже понад 17 мільярдів гривень держава витратила на виплати внутрішнім переселенцям. Ця сума становить 2000 гривень для кожного дорослого і 3000 на дитину щомісячно. Також особи з інвалідністю можуть розраховувати на 3000 гривень щомісячно», - сказала вона.

Часто виникають затримки з виплатами ВПО або вони здійснюються не в повному обсязі, і нагадала, що в міністерстві з питань реінтеграції є гаряча лінія – «1548», люди на неї дзвонять масово. Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані і їх не отримували, або подали заявку і не отримали виплат жодного разу.

«Ми в кожному разі розберемося, в чому причина. Є такі причини, коли люди зареєструвалися в «Дії», а «Дія» не передала в органи соціального захисту такі дані, і це десятки тисяч людей. Ми централізували такі виплати, і міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч, 90 тисячам уже виплачено, зараз допомагаємо отримати решті», - заявила Верещук.

Є випадки, коли не були правильно оформлені документи. Люди думали, що все гаразд, і чекають. Їм на місці про це не повідомили, тож уже декілька місяців люди нічого не отримують.

«Вони мають змогу зателефонувати до нас. Ми маємо команду людей, яка персонально займається кожною такою справою», - резюмувала високопосадовиця.

Нагадаємо, українцям спростили процедуру отримання Карти поляка.

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