Українцям спростили процедуру отримання Карти поляка: які тепер правила

Рада міністрів Польщі опублікувала зміни до процедури отримання Карти поляка. Відтепер отримання Карти поляка для громадян України спрощено.

Про це йдеться в новому урядовому розпорядженні.

Згідно з оновленням, українці, які відповідають вимогам, можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні.

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Запроваджені зміни стануть чинними через два тижні.

Стандартний термін розгляду заявки до двох місяців від дня подачі документів. Оформлення Карти є безкоштовним.

Процедура отримання залишається без змін:

Зверніться до будь-якого воєводства в Республіці Польща, щоб записатися на прийом;

Подайте заяву та необхідні документи. Ви можете надати оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого предка з позначкою національності "поляк";

Пройдіть співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знання. Будьте готові, що вас питатимуть про історію Польщі та місцеві традиції;

Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.

Стандартний термін розгляду заявки до двох місяців від дня подачі документів. Оформлення Карти є безкоштовним.

Карта дійсна протягом 10 років від дня видачі. Щоб продовжити термін дії Карти, треба подати відповідну заяву не пізніше, ніж за 3 місяці до її закінчення терміну дії.

Нагадаємо, Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях.

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