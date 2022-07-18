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Українцям спростили процедуру отримання Карти поляка: які тепер правила

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Українцям спростили процедуру отримання Карти поляка: які тепер правила

Фото: Pexels

Громадяни України зможуть отримати Карту поляка в Польщі

Рада міністрів Польщі опублікувала зміни до процедури отримання Карти поляка. Відтепер отримання Карти поляка для громадян України спрощено. 

Про це йдеться в новому урядовому розпорядженні

Згідно з оновленням, українці, які відповідають вимогам, можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні.

Запроваджені зміни стануть чинними через два тижні.

Стандартний термін розгляду заявки до двох місяців від дня подачі документів. Оформлення Карти є безкоштовним.

Процедура отримання залишається без змін:

  • Зверніться до будь-якого воєводства в Республіці Польща, щоб записатися на прийом;
  • Подайте заяву та необхідні документи. Ви можете надати оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого предка з позначкою національності "поляк";
  • Пройдіть співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знання. Будьте готові, що вас питатимуть про історію Польщі та місцеві традиції;
  • Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.

Стандартний термін розгляду заявки до двох місяців від дня подачі документів. Оформлення Карти є безкоштовним.

Карта дійсна протягом 10 років від дня видачі. Щоб продовжити термін дії Карти, треба подати відповідну заяву не пізніше, ніж за 3 місяці до її закінчення терміну дії.

Нагадаємо, Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях.

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