Українцям спростили процедуру отримання Карти поляка: які тепер правила

Громадяни України зможуть отримати Карту поляка в Польщі
Рада міністрів Польщі опублікувала зміни до процедури отримання Карти поляка. Відтепер отримання Карти поляка для громадян України спрощено.
Про це йдеться в новому урядовому розпорядженні.
Згідно з оновленням, українці, які відповідають вимогам, можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні.
Запроваджені зміни стануть чинними через два тижні.
Стандартний термін розгляду заявки до двох місяців від дня подачі документів. Оформлення Карти є безкоштовним.
Процедура отримання залишається без змін:
- Зверніться до будь-якого воєводства в Республіці Польща, щоб записатися на прийом;
- Подайте заяву та необхідні документи. Ви можете надати оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого предка з позначкою національності "поляк";
- Пройдіть співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знання. Будьте готові, що вас питатимуть про історію Польщі та місцеві традиції;
- Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.
Стандартний термін розгляду заявки до двох місяців від дня подачі документів. Оформлення Карти є безкоштовним.
Карта дійсна протягом 10 років від дня видачі. Щоб продовжити термін дії Карти, треба подати відповідну заяву не пізніше, ніж за 3 місяці до її закінчення терміну дії.
Нагадаємо, Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях.
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