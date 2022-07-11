Видача паспортів України працюватиме не тільки в Польщі: що відомо

Мобільні комплекси з оформлення паспортів Україні з часом працюватимуть і в інших країнах Європи.

Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський, - пише Укрінформ.

“Поспілкувавшись із нашими громадянами, я зрозумів, що ці машини працюватимуть за кордоном ще дуже довго. Кількість заявок на оформлення нових документів лише зростає”, - сказав Монастирський.

Є величезний попит на послугу оформлення паспортів, оскільки мігрантів з України зараз мільйони, і найбільше - у Польщі. Багато людей, рятуючись від війни, їхали за кордон без документів або ж утратили їх.

“Але коли ми вивчили кількість таких звернень, то виявилося, що вони в сотні разів перевищували спроможність консульських установ”, - пояснив міністр необхідність розгортання мобільних комплексів з оформлення паспортів України.

У серпні у Варшаві відкривається стаціонарний офіс, де можна буде оформити як закордонний, так і внутрішній ID-паспорт громадянина України. А мобільні комплекси вирушать в інші регіони Польщі, а також до Чехії, Словаччини, Болгарії - після досягнення відповідних домовленостей з цими країнами.

Перша заступниця голови Державної міграційної служби України Ірина Ковалевська повідомила, що у Варшаві з 29 червня розгорнуто п’ять мобільних комплексів. Найближчими днями до столиці Польщі прибудуть ще три такі комплекси.

Кожний мобільний комплекс за день може обслужити 20 осіб.

Стаціонарний центр, який відкриється у Варшаві, прийматиме щодня 400-500 людей. Строки отримання документів - до місяця.

Такі центри також планується відкриття у Вроцлаві, Гданську, Кракові. Вартість послуги з отримання внутрішнього паспорта - 2,7 тис. грн, закордонного - 3,3-3,4 тис. грн.

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