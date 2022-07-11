У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи: відео

У тимчасово окупованому Луганську вночі 10 липня пролунали вибухи.
Окупаційна "влада" заявляє про роботу ППО, проте місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють, що в місті пролунали вибухи поблизу військової частини загарбників.
Про це пишуть луганські телеграм-канали та нардеп Олексій Гончаренко.
Жителі Луганська повідомляють, що чули вибухи біля місцевої військової частини. Також вони зазначають, що частину ракет могла збити російська ППО, проте у місті все ж спалахнула пожежа біля однієї із військових частин.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про за попередніми даними, вибухи пролунали в Луганську біля складів боєприпасів.
"За моїми даними, покурили біля складу боєприпасів рашистів. Нічому життя не вчить. Також потрапили і в казарми. Є двохсоті. Тримаймо кулаки, щоб було багато", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.
Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.
В ОК "Південь" додали, що українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.
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