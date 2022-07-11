У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи: відео

Окупаційна "влада" заявляє про роботу ППО, проте місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють, що в місті пролунали вибухи поблизу військової частини загарбників.

Про це пишуть луганські телеграм-канали та нардеп Олексій Гончаренко.

Жителі Луганська повідомляють, що чули вибухи біля місцевої військової частини. Також вони зазначають, що частину ракет могла збити російська ППО, проте у місті все ж спалахнула пожежа біля однієї із військових частин.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про за попередніми даними, вибухи пролунали в Луганську біля складів боєприпасів.

"За моїми даними, покурили біля складу боєприпасів рашистів. Нічому життя не вчить. Також потрапили і в казарми. Є двохсоті. Тримаймо кулаки, щоб було багато", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.

В ОК "Південь" додали, що українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.

Читайте також: