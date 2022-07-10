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Резніков спрогнозував розпад Росії на кілька держав

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Резніков спрогнозував розпад Росії на кілька держав

Фото: Associated Press

Росія у майбутньому розпадеться на кілька незалежних держав.

Зараз країна-окупантка вже втрачає своїх колишніх союзників, зокрема йдеться про Казахстан та Угорщину. 

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.

Резніков наголосив, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати фейкові "ДНР" та "ЛНР" та підтримав санкції проти РФ. Через це Кремль розпочав торговельну війну з Казахстаном. 

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя як різні країни – Татарстан, Башкортостан тощо", – вважає міністр оборони України.

Нагадаємо, голова комітету оборони в Бундестазі закликала Шольца збільшити постачання зброї Україні

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