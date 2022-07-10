Зеленський наказав звільнити південь України - Резніков

Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.

Для того, щоб деокупувати південь, Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно. Далі моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.

В ОК "Південь" додали, що українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.

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