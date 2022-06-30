Оформити українські паспорти тепер можна в Польщі

Як оформити паспортні документи за кордоном? Це питання актуальне для багатьох українців, які залишили Україну через війну і залишилися без паспорта.

Відтепер у Варшаві можна буде оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи обидва документи одночасно - повідомили в Державній міграційній службі.

ДП «Документ» вже розпочало надання таких послуг. Наразі завершуються роботи з підготовки центру ДП «Документ» у Варшаві, який планують відкрити вже в серпні 2022 року. Але вже зараз українці можуть подавати заяви для оформлення паспортів. Де та як це можна зробити?

Де надаватимуть послуги по оформленню українських паспортів

Громадяни України можуть подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів за допомогою чотирьох спеціально облаштованих мікроавтобусів, розташованих на місці майбутньої локації центру ДП «Документ» за адресою: Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City.

Щоб подати заяву спочатку потрібно зареєструватись за попереднім записом в електронну чергу та завітати до мобільних комплексів. Час роботи мікроавтобусів - понеділок - субота, з 10.00 до 19.00. Тут громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і навіть скористатися новою послугою з оформлення обох документів одночасно. Перелік документів для оформлення паспортних документів такий самий як в «Паспортних сервісах», що знаходяться в Україні.

Терміни оформлення та видачі паспортних документів становитимуть до 45 робочих днів у звичайному режимі та до 20 робочих днів – у терміновому.

Оплатити послугу на мобільних комплексах можна зразу на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього отримувачам послуг необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки. Оплата готівкою наразі є недоступною.

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