Окупанти завдали удару по Одещині двома ракетами

На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

Російські війська у четвер, 30 червня, завдали ракетного удару по Одеській області двома ракетами.

Ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по області двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.

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