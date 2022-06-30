Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали удару по Одещині двома ракетами

Дата публікації
Перегляди
119
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали удару по Одещині двома ракетами

На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

Російські війська у четвер, 30 червня, завдали ракетного удару по Одеській області двома ракетами.

Ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по області двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.

До сліз: жахливі подробиці рятування дівчини та мами після влучання ракети в Києві

До сліз: жахливі подробиці рятування дівчини та мами після влучання ракети в Києві

Читайте також:

Наступна публікація